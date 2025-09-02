Populares acompanham julgamento de Bolsonaro no STF e destacam importância histórica

Na área externa do anexo II do STF (Supremo Tribunal Federal), o movimento em torno do julgamento de Bolsonaro se intensifica ao longo da manhã desta terça-feira, 2, e atrai pessoas interessadas em presenciar o episódio histórico de perto. Entre elas, cidadãos de perfis variados, estudantes e profissionais, todos motivados pelo mesmo desejo: acompanhar um marco da história política do Brasil.

Sérgio Benfenatti, 27, de Belo Horizonte, acompanha julgamento do lado de fora tribunal e destaca o caráter simbólico do processo: “É muito histórico ver isso. Senão daqui a alguns anos poderíamos ter outro golpe. Esse julgamento é o início de um ponto final nesse movimento golpista do Brasil.” Otávio Barbosa, 23, cientista político e estudante de direito, conta que acordou às 5h da manhã para estar no local. “Quis acompanhar o momento histórico, ver as instituições finalmente reagindo aos abusos dos últimos anos. Sinto que é o começo de uma virada de página no longo processo de impunidade que vemos no país”, diz.

Entre os mais jovens, Guilherme Bezerra, 17 anos, e João Pedro Almeida, 18, (ambos na foto em destaque) se conheceram em um cursinho pré-vestibular e compartilham a paixão pela política. “É muito diferente acompanhar algo pela internet. Aqui, você entende a realidade a partir de um ponto que vê fisicamente, presencialmente”, afirma Guilherme. João Pedro completa: “Muitos jovens não se ligam tanto em política, então estar presente em um marco histórico é algo para contar para o resto da vida.”

A servidora pública Marina Brasil, 38 anos, também marcou presença. “Tenho tentado fazer a minha parte como cidadã. Quando vi a oportunidade, não pensei duas vezes e me inscrevi. É uma data que daqui a 20 anos a gente vai lembrar: eu estava lá”, afirma.

Com diferentes idades e trajetórias, os quatro cidadãos compartilham a mesma motivação: observar de perto o julgamento que marca um capítulo da história política brasileira e compreender o funcionamento do STF e do processo democrático. É a experiência de testemunhar um momento que ficará na memória.