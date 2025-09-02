Deputados de esquerda acompanham julgamento de Bolsonaro no STF

Deputados do PT e do PSol chegaram na manhã desta terça-feira, 2, ao Supremo Tribunal Federal para acompanhar o julgamento de Jair Bolsonaro e outros sete réus.

Estão presentes no plenário da Primeira Turma da Corte Lindbergh Farias, líder do PT na Câmara, Jandira Feghali, Pedro Uczai, Fernanda Melchionna e Henrique Vieira.

O julgamento da trama golpista está previsto para ser finalizado na próxima sexta-feira, 12. Nesta primeira etapa será julgado o núcleo um, apontado pela PGR como o núcleo “crucial”.

Os integrantes desse grupo são Jair Bolsonaro; Alexandre Ramagem (ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência); Almir Garnier (almirante e ex-comandante da Marinha); Anderson Torres (ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do DF); Augusto Heleno (general da reserva e ex-ministro da Segurança Institucional); Paulo Sérgio Nogueira (general e ex-ministro da Defesa); Walter Braga Netto (general da reserva, ex-ministro e candidato a vice em 2022); e Mauro Cid (tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro).