Mirando 2026, Tarcísio ofusca protagonismo de Eduardo entre extremistas

A recente entrada de Tarcísio de Freitas na articulação pela anistia geral e irrestrita de todos os envolvidos no 8 de Janeiro tem o potencial de abrir uma nova crise entre ele e Eduardo Bolsonaro, avaliam lideranças do PL.

Os dois, que travam uma disputa quase sempre nos bastidores sobre quem será o candidato apoiado por Jair Bolsonaro em 2026, agora terão que disputar também o posto de protagonista da campanha pela anistia que tenta livrar Bolsonaro da cadeia.

A avaliação no PL é que Tarcísio tende a ofuscar as articulações de Eduardo nos Estados Unidos, embora tendam a fortalecer seu nome junto a Bolsonaro e às alas mais radicas do bolsonarismo.