Assine
overlay
Início PlatôBr

Mirando 2026, Tarcísio ofusca protagonismo de Eduardo entre extremistas

Tarcísio de Freitas e Eduardo Bolsonaro brigam nos bastidores sobre quem será o candidato de Bolsonaro em 2026

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
02/09/2025 02:04

compartilhe

Siga no
x
Mirando 2026, Tarcísio ofusca protagonismo de Eduardo entre extremistas
Mirando 2026, Tarcísio ofusca protagonismo de Eduardo entre extremistas crédito: Platobr Politica

A recente entrada de Tarcísio de Freitas na articulação pela anistia geral e irrestrita de todos os envolvidos no 8 de Janeiro tem o potencial de abrir uma nova crise entre ele e Eduardo Bolsonaro, avaliam lideranças do PL.

Os dois, que travam uma disputa quase sempre nos bastidores sobre quem será o candidato apoiado por Jair Bolsonaro em 2026, agora terão que disputar também o posto de protagonista da campanha pela anistia que tenta livrar Bolsonaro da cadeia.

A avaliação no PL é que Tarcísio tende a ofuscar as articulações de Eduardo nos Estados Unidos, embora tendam a fortalecer seu nome junto a Bolsonaro e às alas mais radicas do bolsonarismo.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay