Ainda longe da meta anual, expectativas de inflação até 2027 seguem em queda

Projeções do mercado para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) diminuíram pela segunda semana consecutiva, um sinal positivo para o Banco Central

Antonio Temóteo
01/09/2025 12:46

As expectativas de inflação apuradas pela Boletim Focus, do Banco Central (BC), registraram queda, pela segunda semana consecutiva, para os anos de 2025, 2026 e 2027.

A mediana das projeções dos analistas consultados pela autoridade monetária mostrou que a projeção para o Índice de Preços ao consumidor Amplo (IPCA) deste ano caíram de 4,86% para 4,85%. Para o próximo ano, a mediana passou de de 4,33% para 4,31%. E para 2027, a expectativa passou de 3,97% para 3,94%.

A queda nas estimativas do mercado é um sinal positivo para o BC, mas os dados mostram que as projeções ainda estão longe da meta anual de 3% perseguida pela autoridade monetária.

