Ainda longe da meta anual, expectativas de inflação até 2027 seguem em queda

As expectativas de inflação apuradas pela Boletim Focus, do Banco Central (BC), registraram queda, pela segunda semana consecutiva, para os anos de 2025, 2026 e 2027.

A mediana das projeções dos analistas consultados pela autoridade monetária mostrou que a projeção para o Índice de Preços ao consumidor Amplo (IPCA) deste ano caíram de 4,86% para 4,85%. Para o próximo ano, a mediana passou de de 4,33% para 4,31%. E para 2027, a expectativa passou de 3,97% para 3,94%.

A queda nas estimativas do mercado é um sinal positivo para o BC, mas os dados mostram que as projeções ainda estão longe da meta anual de 3% perseguida pela autoridade monetária.