PP convida Rodolfo Landim para se filiar ao partido

O Progressistas convidou o ex-presidente do Flamengo Rodolfo Landim para se filiar ao partido para as eleições de 2026.

O partido, que está em uma federação com o União Brasil, quer que Landim concorra ao cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Apesar de o PP já ter a preferência de que Landim seja candidato à Câmara dos Deputados, o nome do ex-presidente do Flamengo também será testado em pesquisas para o governo do Rio de Janeiro.