PT deve escolher ex-ministro Paulo Pimenta para disputa ao Senado

Ex-ministro da Secom, Paulo Pimenta ocuparia uma das vagas na eleição de 2026

Tatiana Farah
Repórter
01/09/2025 10:34

PT deve escolher ex-ministro Paulo Pimenta para disputa ao Senado

Deputado federal, o ex-ministro da Secom Paulo Pimenta está com os dois pés em uma das vagas da disputa ao Senado no Rio Grande do Sul. O senador Paulo Paim já sinalizou aos colegas que não gostaria de concorrer ao cargo no ano que vem, embora, formalmente, diga que tudo será decidido em novembro, em reunião do diretório gaúcho.

A outra vaga para concorrer ao Senado, avaliam os líderes petistas ouvidos pela coluna, seria ocupada pela ex-deputada Manuela D’Ávila, cortejada pelas legendas de esquerda, inclusive o PT.

A ideia dos petistas no Rio Grande do Sul é negociar uma coligação envolvendo PDT e PSB, além do PCdoB, com quem tem uma federação, e do PSol.

