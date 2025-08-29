Acionamento da lei da reciprocidade é vista com preocupação por líderes industriais

A decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de acionar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos é vista com preocupação por empresários da indústria. Três executivos ouvidos pelo PlatôBR afirmaram reservadamente que a medida pode tensionar ainda mais a relação com o presidente Donald Trump.

Além disso, os industriais alertaram que o início do processo que pode culminar em mais retaliações tende a atrapalhar as conversas que ocorrerão na próxima semana, nos dias 3 e 4 de agosto, quando uma comitiva de empresários do setor visitará os Estados Unidos para buscar um canal de diálogo.

A programação da missão empresarial, organizada pela CNI (Confederação Nacional da Indústria), inclui encontros com escritórios de advocacia e lobby, reuniões na Embaixada do Brasil em Washington, diálogos com lideranças da US Chamber of Commerce e com autoridades do governo americano.

“A comitiva já chegará tendo que se explicar sobre a decisão do governo brasileiro. Há um constrangimento com essa decisão. O Brasil também tem poder de fogo reduzido em relação aos Estados Unidos”, diz um executivo.