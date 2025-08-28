Assine
Por que o governo quer aprovar em setembro a isenção de IR para R$ 5 mil

O líder do governo no Congresso disse que está preocupado com o prazo apertado para votação do projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil. O texto precisaria ser votado até o final de setembro para que seja atendido o princípio da noventena

Sônia Silva
Repórter
28/08/2025 16:53

O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, disse à coluna nesta quinta-feira, 28, estar preocupado com o prazo curto para aprovação do projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil mensais.

A votação precisa acontecer, segundo ele, em setembro, para que seja cumprido o princípio da noventena, que prevê a anterioridade de 90 dias para a vigência de lei sobre alguns impostos. “Vamos tentar ganhar a disputa no colégio de líderes”, adiantou.

Assessores de parlamentares da base ouvidos pela coluna lembram que o clima está conturbado na Câmara, onde o projeto aguarda votação. Além da chamada pauta originária da ocupação pela oposição das mesas da Câmara e do Senado, o julgamento de Bolsonaro ajuda a embaçar o cenário, contaminando a pauta.

