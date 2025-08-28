Eduardo Bolsonaro ajuda Tarcísio ao criticá-lo, avaliam aliados

Fio desencapado, o deputado Eduardo Bolsonaro tem sido considerado pelo entorno de Tarcísio de Freitas um “aliado às avessas”. Os apoiadores do governador vibram cada vez que o filho de Jair Bolsonaro ataca Tarcísio.

Ao ser contrastado com Eduardo Bolsonaro, o governador paulista, que tem se movimentado para concorrer à Presidência, aproxima-se da centro-direita.

Para esse interlocutor, o ponto mais positivo foi que, ao criticar Tarcísio por não se posicionar a favor das medidas de Donald Trump, Eduardo acabou tirando o governador de uma enrascada, a de ter colocado o boné vermelho do americano e, no primeiro momento, ter saído em sua defesa.