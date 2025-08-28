Assine
overlay
Início PlatôBr

Eduardo Bolsonaro ajuda Tarcísio ao criticá-lo, avaliam aliados

Entorno de Tarcísio de Freitas festeja quando Eduardo Bolsonaro critica o governador

Publicidade
Carregando...
Tatiana Farah
Tatiana Farah
Repórter
28/08/2025 09:08

compartilhe

Siga no
x
Eduardo Bolsonaro ajuda Tarcísio ao criticá-lo, avaliam aliados
Eduardo Bolsonaro ajuda Tarcísio ao criticá-lo, avaliam aliados crédito: Platobr Politica

Fio desencapado, o deputado Eduardo Bolsonaro tem sido considerado pelo entorno de Tarcísio de Freitas um “aliado às avessas”. Os apoiadores do governador vibram cada vez que o filho de Jair Bolsonaro ataca Tarcísio.

Ao ser contrastado com Eduardo Bolsonaro, o governador paulista, que tem se movimentado para concorrer à Presidência, aproxima-se da centro-direita.

Para esse interlocutor, o ponto mais positivo foi que, ao criticar Tarcísio por não se posicionar a favor das medidas de Donald Trump, Eduardo acabou tirando o governador de uma enrascada, a de ter colocado o boné vermelho do americano e, no primeiro momento, ter saído em sua defesa.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay