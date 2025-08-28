Assine
overlay
Início PlatôBr

Moraes confirma Ricardo Salles como réu no STF em caso de contrabando de madeira

Moraes fixou competência do STF para julgar Salles por corrupção passiva, crimes contra a flora e organização criminosa

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
28/08/2025 06:01

compartilhe

Siga no
x
Moraes confirma Ricardo Salles como réu no STF em caso de contrabando de madeira
Moraes confirma Ricardo Salles como réu no STF em caso de contrabando de madeira crédito: Platobr Politica

Alexandre de Moraes seguiu o parecer da PGR e confirmou que o deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente de Jair Bolsonaro, Ricardo Salles, será julgado no STF em uma ação penal envolvendo suposto contrabando de madeira extraída da Amazônia.

A investigação contra Salles havia sido aberta junto ao STF em maio de 2021, no âmbito da Operação Akuanduba, mas acabou sendo enviada por Moraes à primeira instância da Justiça Federal do Pará em julho daquele ano, depois que o agora deputado pediu demissão do ministério.

A 4ª Vara Federal do Pará tornou Salles réu por crimes de corrupção passiva, crimes contra a flora e organização criminosa.

Em razão do novo entendimento do STF sobre o foro privilegiado, no entanto, Moraes havia ordenado em março deste ano que o processo saísse da Justiça Federal e retornasse ao Supremo. A razão é que os crimes atribuídos a Salles teriam sido cometidos enquanto ministro e em razão do cargo, que tem foro no Supremo.

Como mostrou a coluna, ao se manifestar sobre o assunto, na quinta-feira, 21, Paulo Gonet defendeu que a ação penal deve mesmo tramitar no STF. O chefe da PGR também avaliou que são válidos e devem ser mantidos todos os atos processuais da 4ª Vara Federal do Pará, incluindo a decisão de agosto de 2023 que colocou Salles no banco dos réus.

Moraes concordou com a manifestação de Gonet e determinou que uma ação penal seja autuada no STF para julgar Ricardo Salles e os outros acusados.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay