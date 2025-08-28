Apostas formais e ilegais devem faturar R$ 150 bi e preocupam sistema financeiro

As projeções do sistema financeiro apontam que o mercado de apostas no Brasil deve movimentar, pelo menos, R$ 150 bilhões em 2025. Essa estimativa considera os jogos realizados em empresas reguladas e nas empresas que ainda operam de maneira ilegal. Executivos de instituições financeiras temem que os apostadores deixem de pagar as contas em dia para apostar, o que levaria a um aumento da inadimplência em vários setores da economia.

Dados da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda apontam que, de janeiro a junho, 78 empresas estavam autorizadas a funcionar no país. Além disso, 15.463 páginas foram retiradas do ar pela Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) desde outubro de 2024. O órgão também registrou que 17,7 milhões de brasileiros realizaram apostas nos sites e aplicativos das 182 bets autorizadas pelo governo.

No mercado formal, a receita bruta total das empresas foi de R$ 17,4 bilhões no primeiro semestre, segundo dados do Ministério da Fazenda. Entretanto, esse número é menor do que o apurado pelo Banco Central. Nas contas da autoridade monetária, os brasileiros gastam, em média, de R$ 20 bilhões a R$ 30 bilhões com apostas.