Lupi diz que pediu para ser chamado por CPI

Convite da CPI ao ex-ministro da Previdência Carlos Lupi não foi barrado pelos governistas

Tatiana Farah
27/08/2025 14:17

Demitido do governo por causa do escândalo do INSS, o ex-ministro Carlos Lupi disse à coluna nesta quarta-feira, 27, que não se sentiu abandonado pelo governo, que negociou a não convocação de Frei Chico com a oposição na CPI mista que investiga a cobrança indevida nos benefícios de aposentados e pensionistas, mas não tratou de seu caso. Lupi foi chamado para depor no Congresso.

“Não foi uma convocação. Foi um convite; e vou com o maior prazer. Desde o primeiro dia, eu pedi para ir, falei com a senadora Leila [Barros, do mesmo partido de Lupi, o PDT] para fazer o pedido em meu nome”, disse o ex-ministro.

Lupi disse ainda que não teme ser acossado pelos parlamentares da oposição.

“Não tenho o que temer. Tem um ditado popular que diz que quem fala a verdade não jura nem tem medo de errar”, disse ele.

Presidente nacional do PDT, Lupi participou nesta quarta-feira, 27, de almoço oferecido por Edinho Silva, do PT.

guilherme-amado

