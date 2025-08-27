Expectativa no mercado é que Trump anuncie novas sanções durante o julgamento

Executivos do sistema financeiro ouvidos pelo PlatôBR trabalham com a possibilidade de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anuncie novas sanções ao ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, aos seus familiares, aos demais magistrados da corte e a integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva.

Moraes já teve os cartões de crédito e débito de bandeiras internacionais, como Visa, Mastercard, Dinners e American Express, cancelados belos bancos com os quais possui relacionamento, informaram executivos do setor. Cartões da bandeira Elo, que é uma empresa brasileira controlada por Caixa, Banco do Brasil e Bradesco, foram ofertadas ao juiz.

O temor maior no mercado é de que um banco brasileiro possa ser sancionado para servir de exemplo aos demais.