Alcolumbre é cobrado por sigilo de entradas do Careca do INSS no Congresso

Convocação do Careca do INSS foi aprovada nesta terça-feira, 26

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
27/08/2025 09:08

Davi Alcolumbre foi cobrado nessa terça-feira, 26, na primeira reunião da CPI mista do INSS, sobre o sigilo de cem anos imposto às visitas do Careca do INSS ao Congresso Nacional nos últimos anos.

A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, disse que existem “movimentos” de proteção, como o sigilo de cem anos decretado pelo senador Davi Alcolumbre.

“Eu acho muito triste ver que, hoje, com tantos bilhões desviados, a gente vê que ainda tem várias resistências e movimentos no sentido de colocar sigilo de cem anos nas entradas do Senado pelo careca do INSS, como foi decretado pelo senador Davi Alcolumbre. Eu gostaria de saber como essa casa vai proceder, gostaria de saber como a gente vai fazer para que tudo seja investigado”, disse Ventura.

Alcolumbre decretou sigilo de cem anos nas entradas do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como “Careca do INSS”, em julho deste ano. A decisão disse que a informação consistia em “caráter pessoal”.

Antunes é apontado pela Polícia Federal como a figura central do esquema de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do instituto.

