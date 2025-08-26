Assine
overlay
Início PlatôBr

Governistas colocam Paulo Guedes no radar da CPI mista do INSS

Diante de acordo entre base e oposição, aliados do governo decidiram recuar, mas não afastam convocação de Paulo Guedes

Publicidade
Carregando...
Sônia Silva
Sônia Silva
Repórter
26/08/2025 18:55

compartilhe

Siga no
x
Governistas colocam Paulo Guedes no radar da CPI mista do INSS
Governistas colocam Paulo Guedes no radar da CPI mista do INSS crédito: Platobr Politica

Os governistas estavam prontos para apresentar um requerimento de convocação do ex-ministro Paulo Guedes na CPI mista do INSS, que apura denúncias de descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas. O argumento seria que a Previdência estava sob o guarda-chuva do ministério na época.

Porém, diante do acordo firmado entre a base e a oposição em torno de autoridades e dirigentes de entidades a serem inicialmente chamadas, os aliados do governo decidiram aguardar a evolução do cenário. 

“Por ora, não vamos convocar o ex-ministro Guedes”, confirmou à coluna o coordenador da CPI mista, deputado Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul.

“Vamos ver como será o curso dos trabalhos daqui por diante”, emendou o líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá.

Pelo acordo firmado entre governistas e oposição, serão convidados, ou convocados, caso não aceitem o convite, os ex-ministros da Previdência desde 2015. Serão convocados os ex-presidentes do INSS, diretores de benefícios e presidentes de associações e sindicatos.

Restou o entendimento de que será menos provável a convocação do irmão do presidente Lula, o Frei Chico, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos.

Pelo acordo, os governistas conseguiram emplacar um aliado na vice-presidência do colegiado. O deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão.  “Fizemos hoje um acordo produtivo”, avaliou o líder do governo no Congresso. Também a conversa entre base e oposição evitou a disputa por voto para aprovação do plano de trabalho da comissão.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay