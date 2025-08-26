Assine
overlay
Início PlatôBr

Executiva do setor financeiro é cotada para uma vaga no BC. Saiba quem é

Diretora da Zetta é apontada como candidata ao cargo do Banco Central hoje ocupado por Renato Dias de Brito Gomes

Publicidade
Carregando...
Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
26/08/2025 16:12

compartilhe

Siga no
x
Executiva do setor financeiro é cotada para uma vaga no BC. Saiba quem é
Executiva do setor financeiro é cotada para uma vaga no BC. Saiba quem é crédito: Platobr Politica

A advogada Fernanda Garibaldi, diretora-executiva da Zetta, é apontada como uma das candidatas à Diretoria de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central (BC). O nome da executiva tem circulado em Brasília e São Paulo. O posto é ocupado atualmente pelo economista Renato Dias de Brito Gomes, cujo mandato termina em 31 de dezembro de 2025.

Além de Gomes, o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Abry Guillen, deixa a autoridade monetária no fim deste ano. 

A Zetta é uma associação que representa Fintechs e instituições financeiras e, entre seus fundadores está o NuBank, que tem entre os executivos o ex-presidente do BC Roberto Campos Neto e o ex-diretor de Regulação da autoridade monetária Otávio Damaso.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay