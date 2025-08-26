Executiva do setor financeiro é cotada para uma vaga no BC. Saiba quem é

A advogada Fernanda Garibaldi, diretora-executiva da Zetta, é apontada como uma das candidatas à Diretoria de Organização do Sistema Financeiro e de Resolução do Banco Central (BC). O nome da executiva tem circulado em Brasília e São Paulo. O posto é ocupado atualmente pelo economista Renato Dias de Brito Gomes, cujo mandato termina em 31 de dezembro de 2025.

Além de Gomes, o diretor de Política Econômica do BC, Diogo Abry Guillen, deixa a autoridade monetária no fim deste ano.

A Zetta é uma associação que representa Fintechs e instituições financeiras e, entre seus fundadores está o NuBank, que tem entre os executivos o ex-presidente do BC Roberto Campos Neto e o ex-diretor de Regulação da autoridade monetária Otávio Damaso.