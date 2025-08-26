Assine
Edinho Silva se reúne com partidos de esquerda para discutir federação com PT

Encontro na sede do PT terá ex-ministro da Previdência Carlos Lupi

Tatiana Farah
Repórter
26/08/2025 11:41

Edinho Silva se reúne com partidos de esquerda para discutir federação com PT
O presidente nacional do PT, Edinho Silva, recebe na quarta-feira, 27, em Brasília, os dirigentes das siglas mais alinhas à esquerda do país. Em pauta, está a formação de uma ampla federação para disputar as eleições em 2026.

Demitido do governo em razão dos fraudes no INSS, o ex-ministro Carlos Lupi vai representar o PDT, do qual é presidente. A CPI mista que apura o caso teve início nesta terça-feira no Congresso.

Também confirmaram presença presidentes e lideranças do PSol, PV, Cidadania, PCdoB e Rede. A ministra Luciana Santos representará o PCdoB, presidido por ela. Pelo PSB devem participar o vice-presidente da legenda Carlos Siqueira e o líder do partido na Câmara, Pedro Campos. O presidente nacional do partido, o prefeito João Campos, não deve participar.

Edinho Silva tem afirmado que os partidos de esquerda devem se unir em federação, ao passo em que também afirma que vai atuar para que a candidatura à reeleição de Lula tenha apoio do centrão, que já deu sinais de desembarque do governo.

