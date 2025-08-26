Assine
Deputado pede moção de solidariedade a Malafaia na Comissão de… Segurança

O pedido foi protocolado na Comissão de Segurança, que é lotada de bolsonaristas

Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
26/08/2025 10:38

O deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, pediu, nesta segunda-feira, 25, a aprovação de uma moção de solidariedade a Silas Malafaia. O pedido foi protocolado na Comissão de Segurança, que é lotada de bolsonaristas.

A justificativa é a operação da Polícia Federal contra o presidente da Assembleia de Deus na última quinta-feira, 21.

O parlamentar afirma que Malafaia foi “constrangido” e que é necessário que a Câmara aprove uma moção de solidariedade para “reforçar o compromisso” com a liberdade de expressão e religiosa.

Malafaia é investigado por tentativa de obstrução da justiça por se juntar a Jair e Eduardo Bolsonaro para mudar o curso da ação do golpe com sanções de Donald Trump.

