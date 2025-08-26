Assine
overlay
Início PlatôBr

Os alvos principais da primeira reunião da CPI do INSS

Primeira reunião da CPI mista do INSS do INSS será nesta terça-feira, 26

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
26/08/2025 02:03

compartilhe

Siga no
x
Os alvos principais da primeira reunião da CPI do INSS
Os alvos principais da primeira reunião da CPI do INSS crédito: Platobr Politica

Os alvos principais da primeira reunião da CPI mista do INSS, nesta terça-feira, 26, são ex-representantes do Ministério da Previdência Social e do INSS.

Está na lista de requerimentos que serão votados a convocação de sete ex-presidentes do INSS e três ex-ministros da Previdência.

Entre os alvos estão: Carlos Eduardo Gabas, ex-ministro de Dilma, José Carlos Oliveira, ex-ministro de Jair Bolsonaro, e Carlos Lupi, que foi exonerado por Lula quando o escândalo estourou.

Relator da CPI e bolsonarista, o deputado Alfredo Gaspar foi o autor dos requerimentos. Chamou a atenção que ele deixou um ex-ministro da Previdência da gestão de Bolsonaro de fora: Onyx Lorenzoni.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay