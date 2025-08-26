Os alvos principais da primeira reunião da CPI do INSS

Os alvos principais da primeira reunião da CPI mista do INSS, nesta terça-feira, 26, são ex-representantes do Ministério da Previdência Social e do INSS.

Está na lista de requerimentos que serão votados a convocação de sete ex-presidentes do INSS e três ex-ministros da Previdência.

Entre os alvos estão: Carlos Eduardo Gabas, ex-ministro de Dilma, José Carlos Oliveira, ex-ministro de Jair Bolsonaro, e Carlos Lupi, que foi exonerado por Lula quando o escândalo estourou.

Relator da CPI e bolsonarista, o deputado Alfredo Gaspar foi o autor dos requerimentos. Chamou a atenção que ele deixou um ex-ministro da Previdência da gestão de Bolsonaro de fora: Onyx Lorenzoni.