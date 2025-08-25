Assine
‘Pauta bomba’ gestada no Congresso para projeto do IR pode obrigar Lula a vetar texto

Caso o aumento da faixa de isenção de Imposto de Renda seja aprovado sem fontes de compensação, como pretende a oposição, o presidente da República terá de barrar medidas

Antonio Temóteo
Repórter
25/08/2025 17:22

A ‘bomba’ fiscal preparada por líderes da oposição e do Centrão para o projeto que aumenta para R$ 5 mil a faixa de isenção do Imposto de Renda para pessoas físicas pode impor uma grande derrota ao governo. Como revelou “O Globo”, a estratégia dos parlamentares passa por derrubar do texto as fontes de compensação previstas no relatório para custear a renúncia de R$ 100 bilhões até 2028. Caso tenham sucesso, Lula pode ser obrigado a vetar integralmente o projeto. 

O arcabouço fiscal e a Lei de Responsabilidade Fiscal obrigam que projetos que fixam renúncia de receitas sejam acompanhados de medidas compensatórias.  

A equipe econômica, entretanto, confia na aprovação da proposta na Câmara com as devidas fontes de compensação, pois o texto é relatado pelo deputado Arthur Lira (PP-AL), um dos principais líderes do Centrão e defensor da responsabilidade fiscal. 

O texto aprovado na comissão especial da Câmara e relatado por Lira prevê uma lista de compensações, como a tributação mínima de 10% para quem ganha mais de R$ 50 mil, a cobrança de IR sobre lucros e dividendos acima de R$ 50 mil, além da tributação de dividendos remetidos ao exterior. 

