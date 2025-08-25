Assine
Queda no preço do dólar e desaceleração econômica reduzem projeções para inflação

As estimativas para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) em 2025, 2026 e 2027 caíram, segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 25, pelo Banco Central (BC)

Antonio Temóteo
Antonio Temóteo
Repórter
25/08/2025 13:29

As medianas das expectativas para a inflação em 2025, 2026 e 2027 apresentadas no Boletim Focus, do Banco Central, nesta segunda-feira, 25, diminuíram diante da desaceleração econômica e da redução no preço do dólar. 

Para 2025, a projeção caiu pela 13ª semana consecutiva, de 4,95% para 4,86%. Para 2026, a estimativa diminuiu pela 6ª semana consecutiva, de 4,40% para 4,33%. Para 2027, a expectativa caiu pela primeira vez e passou de 4% para 3,97%. 

A queda das expectativas de inflação, sobretudo a de 2027, é um sinal positivo para a gestão do presidente do BC, Gabriel Galípolo, que levou a taxa de juros a 15% ao ano. Expectativas em queda, sobretudo no médio prazo, sinalizam um reforço na credibilidade da autoridade monetária. 

Além dos ganhos reputacionais para o BC, a redução nas estimativas para a inflação decorre de um ambiente global benigno para mercados emergentes, com queda no preço do dólar. Os juros altos no Brasil também levaram a uma desaceleração econômica que já se manifestam em dados e nas projeções. 

