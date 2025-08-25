Assine
André Esteves, a campanha por Tarcísio e o Brasil ‘uninvestable’ com Lula

André Esteves tem dito a investidores externos que Brasil pararia com mais quatro anos de Lula

Guilherme Amado
25/08/2025 04:09

O esforço de André Esteves pela candidatura de Tarcísio de Freitas e as críticas dele a Lula não têm passados despercebidos na Faria Lima, desta vez após uma conversa recente de Esteves com investidores externos.

Esteve disse nessa conversa que o governador de São Paulo “vai se eleger com certeza” em 2026, e que Tarcísio seria “a única saída”, porque, caso Lula recebesse mais um mandato, o Brasil ficaria “uninvestable”.

A tempo: a má impressão é mútua. Lula não quer ouvir falar de Esteves.

