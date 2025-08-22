PGR denuncia Eduardo Tagliaferro, ex-assessor de Moraes

A PGR (Procuradoria-Geral da República) apresentou ao STF (Supremo Tribunal Federal) denúncia contra Eduardo de Oliveira Tagliaferro, ex-assessor de Alexandre de Moraes no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ele é acusado de vazar informações sigilosas obtidas no exercício do cargo e de colaborar com a organização criminosa investigada nos inquéritos das fake news, das milícias digitais e da tentativa de golpe de Estado.

Segundo a PGR, Tagliaferro forneceu à imprensa diálogos internos do STF e do TSE com o objetivo de desacreditar o sistema eletrônico de votação e de obstruir apurações em andamento. A denúncia diz ainda que o ex-assessor teria manipulado celulares para ocultar provas e dificultar investigações da Polícia Federal.

A denúncia também sustenta que, em julho deste ano, já fora do país, Tagliaferro participou de uma entrevista com o blogueiro Allan dos Santos, apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, na qual ameaçou divulgar novas informações sigilosas e lançou uma campanha de arrecadação para financiar as revelações. Para a PGR, essas condutas mostram adesão às práticas da rede investigada por ataques às instituições democráticas.

Tagliaferro foi denunciado por quatro crimes: violação de sigilo funcional, obstrução de investigação de organização criminosa, coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O caso será analisado pelo ministro Alexandre de Moraes, relator dos inquéritos relacionados ao tema.