Caiado é governador com melhor avaliação, aponta Quaest

A pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira, 22, aponta que Ronaldo Caiado tem 88% de aprovação entre os goianos. O índice de aprovação a Caiado é o mais alto entre os oito governadores incluídos no levantamento. O goiano é pré-candidato à Presidência pelo União Brasil.

Colado a Caiado, Ratinho Júnior, do PSD do Paraná, aparece como o segundo mais bem avaliado, com 84% de aprovação do eleitorado.

Um pelotão abaixo inclui governadores de quatro dos maiores colégios eleitorais do país. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, de São Paulo, tem 60% de aprovação; Jerônimo Rodrigues, do PT, da Bahia, tem 59%; Eduardo Leite, do PSD, do Rio Grande do Sul, tem 58%; e Romeu Zema, do Novo, de Minas Gerais, tem 55%.

Raquel Lyra, do PSD de Pernambuco, é aprovada por 51%. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, segundo a pesquisa, “divide fortemente” as opiniões no estado, com aprovação de 43% e desaprovação de 41%.

A pesquisa também avaliou oito áreas de atuação dos governos estaduais: infraestrutura e mobilidade, transporte público, emprego e renda, habitação, educação, saúde, políticas sociais e segurança.

Nessas áreas, Caiado também aparece em situação confortável. Em Goiás, 74% avaliam positivamente a segurança pública e 71% têm a mesma avaliação sobre a educação.

Foram realizadas 10.146 entrevistas com brasileiros de 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 17 de agosto.