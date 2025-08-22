Eduardo Paes lidera no Rio de Janeiro em 2026 e venceria no 1° turno

O atual prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do PSD, lidera com 35% das intenções de voto contra 9% de seu principal rival, Rodrigo Bacellar, do União Brasil. A liderança de Paes é consolidada em todos os segmentos, segundo a pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta sexta-feira, 22.

O levantamento mostra que Paes mantém estabilidade em diferentes recortes do eleitorado. Entre homens e mulheres, ele aparece com 35% em ambos os grupos. Bacellar registra 5% entre as mulheres e 13% entre os homens.

Por faixa etária, Paes varia de 31% a 39%, liderando em todos os grupos: 31% entre os jovens de 16 a 30 anos, 34% entre os eleitores de 31 a 50 anos e 39% entre os que têm 51 anos ou mais. Bacellar, em contrapartida, não ultrapassa 11% em nenhum recorte etário.

No recorte por escolaridade, Paes alcança 37% entre eleitores com até o ensino fundamental, 32% entre quem tem ensino médio e 38% entre aqueles com nível superior incompleto ou mais. Bacellar marca entre 7% e 9% nos mesmos segmentos.

A liderança também se confirma na renda domiciliar: Paes tem 34% entre famílias que ganham até dois salários mínimos, 36% na faixa de dois a cinco salários. O mesmo percentual se repete entre quem recebe acima de cinco salários mínimos. Bacellar não ultrapassa 11% em nenhum dos grupos.

O prefeito também aparece na frente tanto entre católicos quanto entre evangélicos. Entre os católicos, Paes tem 44%, contra 10% de Bacellar. Já entre os evangélicos, ele soma 28%, contra 13% do adversário.

Outros nomes testados na pesquisa, como Washington Reis (MDB), Monica Benício (PSOL) e Ítalo Marsili (Novo), aparecem em patamares baixos, oscilando entre 2% e 5%.

Foram realizadas 10.146 entrevistas presenciais com eleitores de 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 17 de agosto de 2025, distribuídas em oito estados. A margem de erro é de três pontos percentuais para os resultados do Rio de Janeiro.