Tentativas de abertura de contas fraudulentas em nome de Moraes disparam após sanção

As tentativas de abertura de contas fraudulentas em instituições financeiras em nome do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), aumentaram significativamente após as sanções aplicadas pelos Estados Unidos ao magistrado, afirmaram ao PlatôBR executivos do setor.

Políticos, ministros, membros do Judiciário, celebridades e atletas são constantemente alvo de tentativas de golpes, segundo os diretores. Assim que a decisão do governo americano se tornou pública, bancos e fintechs consultaram suas bases de dados para verificar se Moraes possui contas e iniciaram uma consulta junto aos departamentos jurídicos para entender se seria necessário encerrar o relacionamento com o cliente, se fosse o caso.

Em várias instituições financeiras foram identificadas apenas tentativas de abertura de contas que foram barradas pelos sistemas de segurança por inconsistência de dados e falta de documentos de comprovação. Para os especialistas, o intuito dos golpistas é criar um constrangimento para o ministro e prejudicar as empresas que podem ser penalizadas por descumprir as sanções norte-americanas.

Entretanto, nos dias seguintes à sanção dos Estados Unidos, o número de tentativas de fraude subiu consideravelmente, o que chamou a atenção das diretorias de segurança e tecnologia das instituições financeiras. Segundo os executivos, os fraudadores não tiveram êxito em abrir contas no nome de Moraes.