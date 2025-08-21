Levantamento digital mostra que Malafaia não teve apoio esperado na direita
Operação da PF contra Malafaia teve mais de 2,9 milhões de menções nas redes nas últimas 16 horas
Apesar de ter desencadeado mais de 2,9 milhões de menções nas redes sociais em apenas 16 horas, a operação da Polícia Federal contra Silas Malafaia, na quarta-feira, 20, não teve a reação esperada na direita, segundo um levantamento da agência Ativaweb. O estudo revela que nomes grandes da direita mantiveram-se calados sobre a operação.
O levantamento mostra que, no panorama geral, sem recorte político, 61% das publicações apoiaram a ação da PF, enquanto apenas 39% se manifestaram em defesa do pastor.
Malafaia ainda mobiliza sua bolha evangélica, mas não conseguiu fechar apoio dentro da base bolsonarista. Influenciadores estratégicos, como o deputado Nikolas Ferreira, permaneceram em silêncio, e até setores tradicionalmente fiéis ao ex-presidente Jair Bolsonaro se dividiram diante do episódio.
O levantamento aponta que o desgaste do pastor vinha se acumulando nos últimos meses e, agora, atingiu um ponto crítico. A defesa pública de Malafaia ficou restrita, em grande medida, aos fiéis de sua igreja, enquanto a opinião pública em geral e parte da militância de direita demonstraram apoio à ação policial.