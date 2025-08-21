Levantamento digital mostra que Malafaia não teve apoio esperado na direita

Apesar de ter desencadeado mais de 2,9 milhões de menções nas redes sociais em apenas 16 horas, a operação da Polícia Federal contra Silas Malafaia, na quarta-feira, 20, não teve a reação esperada na direita, segundo um levantamento da agência Ativaweb. O estudo revela que nomes grandes da direita mantiveram-se calados sobre a operação.

O levantamento mostra que, no panorama geral, sem recorte político, 61% das publicações apoiaram a ação da PF, enquanto apenas 39% se manifestaram em defesa do pastor.

Malafaia ainda mobiliza sua bolha evangélica, mas não conseguiu fechar apoio dentro da base bolsonarista. Influenciadores estratégicos, como o deputado Nikolas Ferreira, permaneceram em silêncio, e até setores tradicionalmente fiéis ao ex-presidente Jair Bolsonaro se dividiram diante do episódio.

O levantamento aponta que o desgaste do pastor vinha se acumulando nos últimos meses e, agora, atingiu um ponto crítico. A defesa pública de Malafaia ficou restrita, em grande medida, aos fiéis de sua igreja, enquanto a opinião pública em geral e parte da militância de direita demonstraram apoio à ação policial.