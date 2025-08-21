Câmara aprova urgência da isenção do IR para salários de até R$ 5 mil

A Câmara aprovou nesta quinta-feira, 21, o regime de urgência para o projeto de lei que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil. Com isso, o texto pode ser votado diretamente em plenário — e a expectativa do governo é que o mérito seja analisado já na semana que vem. O anúncio da pauta havia sido feito horas antes pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), em rede social.

A proposta é a mais importante em tramitação da pauta econômica do governo. Foi enviada pelo Planalto em março e prevê isenção total para rendas de até R$ 5 mil e descontos parciais para salários até R$ 7 mil. Segundo estimativas oficiais, cerca de 10 milhões de contribuintes seriam beneficiados a partir de 2026.

O impacto fiscal é calculado em R$ 25 bilhões por ano, compensado pela criação de uma tributação mínima sobre altos rendimentos, sobretudo acima de R$ 600 mil anuais. A medida é considerada central para o governo, que tenta cumprir promessa de campanha feita por Lula.

O texto já havia sido aprovado por unanimidade em comissão especial em julho e era tratado como prioridade pela Câmara no segundo semestre. Com a urgência confirmada, a proposta entra no radar imediato da pauta do plenário.