‘VTNC, seu ingrato do caralho’, disse Eduardo a Bolsonaro após críticas em entrevista

Mensagens trocadas entre Jair e Eduardo Bolsonaro em 15 de julho mostram que o deputado, autoexilado nos Estados Unidos, ficou possesso com uma entrevista do pai ao portal Poder360, na qual o ex-presidente classificou o filho como imaturo depois de críticas feitas por ele a Tarcísio de Freitas.

Na esteira do tarifaço anunciado por Donald Trump, diante de tentativas de Tarcísio de contornar a medida que afetaria empresários, Eduardo classificou a postura do governador paulista como “”subserviência servil as elites”. Ao portal, Bolsonaro afirmou que Eduardo “apesar de ter feito 40 anos de idade agora, não é tão maduro, talhado para política” e declarou que a situação entre o deputado e Tarcísio estava pacificada.

“Eu ia deixar de lado a história do Tarcísio, mas graça aos elogios que vc fez a mim no Poder 360 estou pensando seriamente em dar mais uma porrada nele, pra ver se vc aprender [sic]. VTNC SEU INGRATO DO CARALHO!”, escreveu o filho ao pai. “Me fudendo aqui! Vc ainda te ajuda a se fuder aí!”.

Eduardo prosseguiu:

“Se o IMATURO do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, PORQUE VC ME JOGA PRA BAIXO, quem vai se fuder é vc E VAI DECRETAR O RESTO DA MINHA VIDA NESTA PORRA AQUI. TENHA RESPONSABILIDADE”.

Depois dos impropérios do filho, Jair Bolsonaro enviou áudios a ele, que a Polícia Federal não conseguiu recuperar. Em seguida, o ex-presidente disse “vou resolver agora na CNN”, em referência a uma entrevista que daria ao canal naquele dia. Eduardo, no entanto, seguia irritado. “Torce pra ingeligência americana não levar isso aqui ao conhecimento do Trump”, resmungou.

No dia seguinte, Eduardo Bolsonaro pediu desculpas a Jair Bolsonaro e disse que havia “pegado pesado”. “Estava puto na hora”, afirmou.