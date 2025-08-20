Assine
overlay
Início PlatôBr

Após derrota na CPI, governo não cogita tirar Randolfe da liderança no Congresso

Randolfe admitiu falhas na articulação do governo e disse que subestimou oposição, que conseguiu eleger presidente e relator da CPI do INSS

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
20/08/2025 18:05

compartilhe

Siga no
x
Após derrota na CPI, governo não cogita tirar Randolfe da liderança no Congresso
Após derrota na CPI, governo não cogita tirar Randolfe da liderança no Congresso crédito: Platobr Politica

O Palácio do Planalto não cogita, pelo menos até o momento, tirar o senador Randolfe Rodrigues da liderança do governo no Congresso. Randolfe teve uma grande derrota nesta quarta-feira, 20, após bolsonaristas se articularem e conseguirem eleger nomes da oposição para presidência e relatoria da CPMI do INSS.

A ministra da Secretaria das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, falou com Randolfe após a derrota e orientou que o senador articule um plano de reação para que o governo não sofra derrotas no decorrer da CPMI.

Randolfe disse, em coletiva nesta quarta-feira, que subestimou “o poder de articulação da oposição” e que o governo “chegou de salto alto”. O senador afirmou que acreditava que a instalação da CPMI seguiria o curso normal, ou seja, que seriam escolhidos os nomes indicados por Davi Alcolumbre e Hugo Motta à presidência e À relatoria. 

O governo não contava com a ausência de dois deputados da base, Rafael Brito, do MDB de Alagoas, e Mário Henriger, do PDT de Minas Gerais. A derrota foi de 17 votos a 14.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay