Senador da oposição pleiteia presidir CPMI do INSS

O senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Ceará, lançou-se candidato à presidência da CPMI do INSS, para disputar o cargo com o senador Omar Aziz, do PSD da Amazônia. A instalação da CPMI e a eleição estão previstas para a manhã desta quarta-feira, 20, no Senado.

Girão afirmou em postagem no X, do último dia 15, que o comando da comissão estaria sendo manipulado. “Estão querendo manipular a indicação do presidente e do relator da CPMI do roubo do INSS. Estão querendo repetir o que fizeram nas Comissões que foram instaladas p/ investigar os atos de 8 de janeiro e a da COV1D-19”, afirmou.

Girão já foi candidato à presidência do Senado e da CPI da Covid-19, mas perdeu ambas eleições.