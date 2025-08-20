Reação ao tarifaço e preço dos alimentos dão a Lula melhor cenário desde janeiro

A reação dos brasileiros ao tarifaço e a queda no preço dos alimentos no último mês deram ao governo Lula a melhor avaliação desde janeiro, mostra a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 20. O governo Lula 3 é aprovado por 46% dos brasileiros contra 51% que desaprovam, num aumento de três pontos percentuais na aprovação, em comparação ao último mês.

No Nordeste, a aprovação subiu de 53%, em julho, para 60% – uma diferença de 23 pontos percentuais sobre a desaprovação na região. No Sudeste, Lula cresceu dentro da margem percentual e foi de 40% para 42%. No Centro Oeste, o salto foi de 40% para 44% e, no Sul, de 35% para 38%.

O governo recuperou a aprovação também entre os católicos, saindo de uma aprovação de 51% para 54% e entre os beneficiários do Bolsa Família, que cresceu de 41% para 43% — dentro da margem de erro de dois pontos.

Sobre o tarifaço, a pesquisa mostra que, para 48% dos entrevistados, Lula e o PT estão fazendo o que é certo para conter as consequências das sanções e, para 28%, Bolsonaro e seus aliados têm razão em suas posições sobre as medidas de Trump.

A percepção de que houve alta no preço da comida recuou de 76% em julho para 60% em agosto. Para 20% os preços ficaram iguais e para 18%, caíram.

Foram realizadas 12.150 entrevistas presenciais, feitas com brasileiros de 16 anos ou mais, entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais.