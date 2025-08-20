Assine
Câmara quer regular apps de delivery e passageiros na mesma lei

Presidente de comissão na Câmara, deputado Joaquim Passarinho quer um novo arcabouço legal em dois meses de trabalho

Sônia Silva
Repórter
20/08/2025 04:05

O deputado Joaquim Passarinho, do PL do Pará, e presidente da  comissão instalada na Câmara para regulamentar o transporte e a entrega por plataforma digital, pretende incluir todos os serviços de aplicativos, do Uber ao iFood, na nova lei sobre o tema.

A comissão analisará um estudo da consultoria legislativa da Câmara sobre o tema e as propostas em tramitação na Câmara. Entre elas, o projeto enviado pelo Executivo e o de autoria do relator da nova comissão, deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará.

Segundo Passarinho, a meta é construir, a partir da análise desses textos e estudos, um novo arcabouço, que fixe direitos e deveres para empresas, usuários e trabalhadores.

“Queremos um modelo novo e moderno de relação empregado e patrão”, disse o presidente da comissão.

O deputado defendeu a autonomia dos profissionais, mas também os direitos previdenciários e o seguro em caso de acidentes. Em dois meses, avaliou, o texto estará pronto para apreciação.

