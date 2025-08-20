‘Não tem’, diz Ciro Gomes sobre relação com o irmão Cid

Ciro Gomes admitiu ao PlatôBR que a relação com o irmão Cid Gomes é inexistente, mas não detalhou os últimos episódios da desavença. Ele também se disse aborrecido com a condução do PDT, seu atual partido, especialmente após a crise envolvendo o INSS, e avaliou que o ambiente político no Ceará ficou confuso com a aliança com o PT. “O estado virou uma baderna com o PT”, afirmou.

Apesar do desgaste, Ciro deixou claro que não tem pressa para decidir sobre filiação partidária ou novos rumos políticos. Segundo ele, a prioridade agora é observar o cenário antes de tomar qualquer decisão, mantendo distância do clima de tensão e avaliando a situação com cautela.

Ciro Gomes participou da cerimônia de oficialização da federação partidária formada por União Brasil e PP. Sua presença gerou especulações sobre uma possível filiação a um dos dois partidos no futuro próximo. No evento, Ciro chegou a ser elogiado pelo presidente do PP, Ciro Nogueira, que declarou contar com ele para “acabar com as mentiras do PT no Nordeste”. Anteriormente, havia uma negociação para o ex-ministro se filiar ao PSDB.

Ex-ministro da Fazenda no governo Itamar Franco e da Integração Nacional no primeiro governo Lula, Ciro é um dos maiores líderes políticos do Ceará. Uma possibilidade é que ele se candidate a governador em 2026, cargo que ocupou nos anos 1990. Outra é que ele possa até mesmo integrar uma chapa presidencial, ainda que como vice. Caso confirme a intenção de concorrer ao governo do Ceará, terá apoio de partidos direita que no passado foram seus adversários.

Briga dos irmãos

A tensão entre os dois irmãos se intensificou a partir de 2022, quando Ciro concorreu à Presidência da República pelo PDT e recebeu um apoio tímido de Cid e de seus aliados, gerando acusações públicas. Nos anos seguintes, o racha se aprofundou com disputas pelo controle do PDT no Ceará, que provocaram a saída de dezenas de prefeitos, incluindo Ivo Gomes, o mais novo dos irmãos e ex-prefeito de Sobral, e desgastaram a relação na família.

No final de 2024, Cid Gomes se filiou ao PSB com parte desses prefeitos, provocando críticas duras de Ciro. Indagado pelo PlatôBR nesta terça sobre como está sua relação com Cid, Ciro foi enfático: “Não tem relação”.