Assine
overlay
Início PlatôBr

Ministros de Lula, Moro e palmas para Bolsonaro: a geleia geral da política em cena

Na festa que celebrou a oficialização da federação entre União Brasil e PP, teve um pouco de tudo. O tom dominante dos discursos foi de oposição ao governo. Ainda há dúvidas, porém, se os dois partidos irão abrir mão das vagas que têm na Esplanada

Publicidade
Carregando...
Rafaela Rosa
Rafaela Rosa
Repórter
19/08/2025 21:17

compartilhe

Siga no
x
Ministros de Lula, Moro e palmas para Bolsonaro: a geleia geral da política em cena
Ministros de Lula, Moro e palmas para Bolsonaro: a geleia geral da política em cena crédito: Platobr Politica

O palco da cerimônia de oficialização da federação entre PP e União Brasil nesta terça-feira, 19, foi uma verdadeira salada mista: nomes cotados para disputar o Planalto em 2026 pela oposição, como os governadores Ronaldo Caiado (União) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), dividiam espaço com ministros de Lula, como André Fufuca (PP) e Celso Sabino (União). Na plateia, isolado, o senador e ex-juiz Sergio Moro (União-PR), algoz do atual presidente da República nos tempos da Lava Jato.

Fufuca e Sabino foram discretamente aplaudidos. Eles eram os únicos integrantes do primeiro escalão do governo presentes – os ministros Waldez Góes (Integração Regional) e Frederico Siqueira (Comunicações), da cota do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), não apareceram.

A despeito da presença dos representantes da gestão Lula, o clima dominante era de oposição. Convidado, o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), pediu aplausos para o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a maioria dos políticos presentes respondeu.

Discursos críticos ao governo Lula se repetiram ao longo da cerimônia. Caiado falou como candidato. “Partido tem que ter rumo. É preciso que o partido lance candidato, tenha posição clara e a posição é derrotar Lula na eleição de 2026”, disse o governador de Goiás.

O senador Ciro Nogueira, presidente do PP, endossou: “O atual governo prometeu que viveríamos no verão. Não conseguiu entregar sequer a primavera. Estamos em um longo outono sombrio, e ninguém aguenta mais não aguentar mais”.

Sergio Moro chamou atenção por não subir ao palco. Sentado na primeira fila, o ex-juiz parecia isolado.

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay