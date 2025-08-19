Governo brasileiro monitora envio de navios americanos para costa da Venezuela

O governo brasileiro não tem ainda uma posição de como agirá diante do envio de navios militares americanos para a costa venezuelana. Segundo fontes da diplomacia brasileira, a ordem, por enquanto, é monitorar os desdobramentos da ação determinada pelo presidente Donald Trump.

Os Estados Unidos enviaram para a costa venezuelana três navios militares que devem chegar ao litoral do país latino até a noite de quarta-feira, 20.

A decisão é demonstra a determinação de Trump de avançar em sua política de classificar como “terroristas” grupos organizados em torno do narcotráfico e, possivelmente, justificar ações militares de enfrentamento como necessárias diante do princípio da “segurança nacional”.

O presidente americano alega que os navios serão usados para lutar contra o tráfico de drogas em águas internacionais. O envio dos navios também reforça as pressões dos Estados Unidos contra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.

Nesta terça, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que os Estados Unidos usarão “toda a força” contra o regime de Maduro. “Maduro não é um presidente legítimo. Ele é um fugitivo e chefe de um cartel narcoterrorista acusado nos EUA de tráfico de drogas. Trump está preparado para usar toda a força americana para deter o tráfico de drogas”, disse Leavitt, a jornalistas.