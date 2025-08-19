Assine
PP tem agora o governo e a prefeitura da capital do MS

Em reunião hoje, no Senado, o PP formou com o União Brasil uma federação partidária

Sônia Silva
Repórter
19/08/2025 16:01

O PSDB perdeu o seu último governo estadual. Eduardo Riedel, governador do Mato Grosso do Sul, se filiou ao PP. O anúncio foi em reunião nesta manhã para formalização da federação União Brasil e Progressistas.

No evento, parlamentares lembraram que, no estado, os progressistas ainda ocupam a prefeitura da capital, com Adriane Lopes, e têm a senadora Tereza Cristina.

Estarão à frente da nova federação o presidente do PP, senador Ciro Nogueira, do Piauí, e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Nogueira ainda ganhou mais um ano de mandato na presidência do PP, com o objetivo de haver uma coincidência entre o mandato na Federação e no partido.

