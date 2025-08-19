Assine
overlay
Início PlatôBr

À espera de audiência pública, Gonet devolveu decisão de Dino que pode blindar Moraes

Chefe da PGR informou que entende ser "adequado" esperar resultado de reunião para emitir posicionamento sobre o despacho do ministro

Publicidade
Carregando...
Ricardo Brandt
Ricardo Brandt
Repórter
19/08/2025 10:12

compartilhe

Siga no
x
À espera de audiência pública, Gonet devolveu decisão de Dino que pode blindar Moraes
À espera de audiência pública, Gonet devolveu decisão de Dino que pode blindar Moraes crédito: Platobr Politica

Horas depois da decisão do ministro do STF Flávio Dino que pode blindar Alexandre de Moraes contra as sanções da Lei Magnitsky, imposta por Donald Trump, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, devolveu a decisão sem emitir seu parecer.

Gonet informou ao STF entender “adequado” esperar o resultado da audiência pública convocada pelo despacho de Dino para emitir o posicionamento do órgão: “A Procuradoria-Geral da República entende adequado aguardar o resultado da audiência pública antes de emitir seu posicionamento sobre o tema. Promove, portanto, a devolução dos autos”, registrou Gonet na manifestação protocolada no processo por volta das 21h30.

Dino justificou a necessidade de realização da audiência pública, ainda sem cronograma, pela complexidade do tema e pelo relevante interesse da sociedade. A ordem do ministro que pode beneficiar Moraes foi decretada na manhã desta segunda-feira, 18, em um processo relacionado às tragédias de Brumadinho (MG) e Mariana (MG).

Tópicos relacionados:

reportagem

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay