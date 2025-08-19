À espera de audiência pública, Gonet devolveu decisão de Dino que pode blindar Moraes

Horas depois da decisão do ministro do STF Flávio Dino que pode blindar Alexandre de Moraes contra as sanções da Lei Magnitsky, imposta por Donald Trump, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, devolveu a decisão sem emitir seu parecer.

Gonet informou ao STF entender “adequado” esperar o resultado da audiência pública convocada pelo despacho de Dino para emitir o posicionamento do órgão: “A Procuradoria-Geral da República entende adequado aguardar o resultado da audiência pública antes de emitir seu posicionamento sobre o tema. Promove, portanto, a devolução dos autos”, registrou Gonet na manifestação protocolada no processo por volta das 21h30.

Dino justificou a necessidade de realização da audiência pública, ainda sem cronograma, pela complexidade do tema e pelo relevante interesse da sociedade. A ordem do ministro que pode beneficiar Moraes foi decretada na manhã desta segunda-feira, 18, em um processo relacionado às tragédias de Brumadinho (MG) e Mariana (MG).