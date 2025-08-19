Subcomissão do fim da escala 6×1 começa a discutir proposta nesta terça-feira

A subcomissão especial criada para discutir o fim da escala 6×1 será instalada na Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 19.

Presidida pela deputada Erika Hilton, do PSol de São Paulo, a subcomissão, vinculada à Comissão do Trabalho, debaterá o tema com especialistas do setor. Depois, o tema deverá ser discutido por uma comissão especial para, assim, ser votado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

A relatoria da subcomissão especial é do deputado Luiz Gastão, do PSD do Ceará. Ao final dos trabalhos, que devem durar 90 dias, o parlamentar irá apresentar um relatório para ser discutido pela Comissão Especial sobre o tema.