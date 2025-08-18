Assine
SP terá núcleo político com foco na soberania nacional e fim da escala 6×1

Núcleo Ulysses Guimarães será lançado em São Paulo no dia 29 de agosto

Guilherme Amado e Bruna Lima
Guilherme Amado e Bruna Lima
Repórter
18/08/2025 18:49

São Paulo terá o segundo núcleo político proposto pelo manifesto “Sementes da esperança”, lançado pela deputada Luiza Erundina, do PSol paulista. O lançamento do grupo, que será chamado de “Núcleo Ulysses Guimarães”, acontecerá no dia 29 de agosto.

O núcleo paulista terá o foco na soberania nacional, no fim da escala 6×1, combate à desigualdade e à injustiça tributária e à crise climática.

O primeiro grupo produto do manifesto “Sementes da esperança” foi lançado em Belo Horizonte em julho deste ano.

Chamado de “Núcleo Popular Célio de Castro”, em homenagem ao ex-prefeito da capital mineira, também tem como pautas principais a democracia, soberania nacional, participação das mulheres na política e combate à desigualdade social.

