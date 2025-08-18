Proposta em tramitação no Senado susta decreto atribuindo poder de polícia à Funai
A alegação do projeto é que o ato do Executivo sobre a Funai extrapola poder regulamentar e viola direitos de produtores rurais
Tramita na Comissão de Direitos Humanos do Senado um projeto de decreto legislativo que susta os efeitos do decreto editado pelo governo em janeiro para regulamentar o poder de polícia da Funai nas terras indígenas. Submetido a um pedido de vistas coletivo, o texto poderá ser reincluído na pauta de votação da próxima reunião, na quarta-feira, 20.
O decreto presidencial trata da restrição de uso dessas áreas, atribuindo à Funai poderes para prevenir e adotar medidas que garantam a proteção do direito dos povos indígenas diante de violações. Permite ao órgão interditar ou restringir o acesso de terceiros a terras indígenas, determinar a retirada quando considerar abusiva e destruir bens usados para o cometimento de infrações, entre outros. O decreto de regulamentação atendeu a uma determinação do Supremo.
Em seu relatório favorável à anulação do decreto, o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, acata a argumentação do autor, senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, de que a medida extrapolaria o poder regulamentar, causando preocupações quanto à segurança jurídica e ao direito de propriedade dos produtores rurais. A ampliação dos poderes da Funai, alega o autor, poderia elevar os conflitos fundiários e gerar prejuízos ao setor agropecuário.
À proposta de Rogério, foram anexadas duas outras com o mesmo objetivo, que perdem valor em caso de aprovação de seu projeto.
Na semana passada, a Comissão de Direitos Humanos aprovou um projeto de lei regulamentando atividades econômicas em terras indígenas e um requerimento de urgência, que levou o texto diretamente para votação em plenário. Os partidos aliados ao governo, agora empenhados na tarefa de impedir a sustação do decreto, são minoria na comissão.