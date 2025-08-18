Assine
overlay
Início PlatôBr

De família católica, PT quer que Anielle abra diálogo com religiosos no RJ

Anielle Franco é de família católica e vem acompanhando Janja em agendas com mulheres evangélicas

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
18/08/2025 04:08

compartilhe

Siga no
x
De família católica, PT quer que Anielle abra diálogo com religiosos no RJ
De família católica, PT quer que Anielle abra diálogo com religiosos no RJ crédito: Marcelo Camargo/Ag?ncia Brasil

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, será uma das escaladas para abrir diálogo de Lula com o segmento religioso no Rio de Janeiro.

De família católica, Anielle já falou sobre religiosidade diversas vezes e vem acompanhando Janja em agendas com mulheres evangélicas.

Anielle será candidata a deputada federal pelo PT em 2026 pelo Rio de Janeiro.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay