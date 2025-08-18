De família católica, PT quer que Anielle abra diálogo com religiosos no RJ
Anielle Franco é de família católica e vem acompanhando Janja em agendas com mulheres evangélicas
A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, será uma das escaladas para abrir diálogo de Lula com o segmento religioso no Rio de Janeiro.
De família católica, Anielle já falou sobre religiosidade diversas vezes e vem acompanhando Janja em agendas com mulheres evangélicas.
Anielle será candidata a deputada federal pelo PT em 2026 pelo Rio de Janeiro.