Assine
overlay
Início PlatôBr

Conhecido por tatuagem de Temer, ex-deputado será julgado no STF por peculato

Processo contra Wladimir Costa, o ‘deputado da tatuagem’, voltou ao STF após novo entendimento sobre foro privilegiado

Publicidade
Carregando...
João Pedroso de Campos
João Pedroso de Campos
Repórter
18/08/2025 02:08

compartilhe

Siga no
x
Conhecido por tatuagem de Temer, ex-deputado será julgado no STF por peculato
Conhecido por tatuagem de Temer, ex-deputado será julgado no STF por peculato crédito: Platobr Politica

Figura folclórica do baixo clero da Câmara em seus quatro mandatos, conhecido por ter feito uma tatuagem falsa com o nome de Michel Temer em 2017, o ex-deputado Wladimir Costa será julgado no STF por suposto crime de peculato.

O processo contra Costa foi aberto a partir de uma denúncia feita em 2017 pela PGR, quando ele ainda era deputado. Segundo a acusação, o ex-deputado desviou R$ 230 mil, que seriam destinados a atividades esportivas no Pará.

O caso havia sido enviado à Justiça Federal do Pará em 2019, ano em que Costa deixou a Câmara, mas o novo entendimento do Supremo sobre foro privilegiado fez com que a ação penal retornasse à Corte, em maio deste ano.

Em decisão em 5 de agosto, Cármen Lúcia definiu que a competência sobre o caso é mesmo do STF. A ministra validou a decisão da Justiça Federal de Barcarena (PA) que havia tornado Costa réu e mandou a ação penal por peculato seguir.

Wladimir Costa ganhou visibilidade em julho de 2017, ao aparecer com uma insólita tatuagem no ombro direito com o nome de Michel Temer, como forma de apoio em meio às denúncias da PGR contra Temer a partir das delações da JBS. Alguns dias depois, ele admitiu que a tatuagem era de henna.

Em setembro de 2024, o “deputado da tatuagem” foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará por difamação majorada, extorsão, violência política de gênero e violência psicológica contra mulher por ter feito postagens ofensivas e exposto a vida privada de uma deputada federal nas redes sociais. Costa atualmente está em prisão domiciliar.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay