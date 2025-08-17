PL sai enfraquecido com escolha para relatoria da CPMI do INSS

O PL se sentiu derrotado com a escolha de Hugo Motta para a relatoria da CPMI do INSS. O presidente da Câmara dos Deputados escolheu, nesta sexta-feira, 15, Ricardo Ayres, do Republicanos do Tocantins, para ser relator da comissão.

Deputados do partido de Jair Bolsonaro vem reclamando que Ayres votou com a base governista na maioria das votações desde o início do governo Lula. Deputados também ressaltaram que Ayres não assinou o requerimento de abertura da CPI.

Motta indicou Ayres por considerá-lo um parlamentar “moderado”. A presidência da CPMI ficou com o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Com a definição dos nomes, a comissão será instalada nesta semana.