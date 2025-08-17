Assine
Cartão vermelho: o pedido de expulsão de Romário do partido

Iniciativa foi motivada pela desobediência de Romário à orientação do PL sobre o impeachment de Alexandre de Moraes

Rafaela Rosa
Repórter
17/08/2025 00:31

O deputado Gilvan da Federal (PL-ES) confirmou ao PlatôBr que protocolou no PL um pedido de expulsão do senador Romário (RJ) do partido. A causa é o fato de o ex-jogador não ter assinado o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do STF, idealizado pela oposição no Senado.

O deputado justifica a medida alegando que Romário desobedeceu a uma orientação do líder da oposição no Senado, Carlos Portinho (RJ), que havia solicitado aos partidos contrários ao Planalto que assinassem o requerimento de destituição de Moraes. À reportagem, Gilvan disse que se reunirá com o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, ainda nesta semana. “Eu quero que ele (Romário), pelo menos, se explique”, afirmou o deputado.

Fontes próximas a Valdemar informaram que até o momento ele não comentou sobre o assunto, e que a análise do caso ainda não começou. No Rio de Janeiro, integrantes do PL carioca acreditam que o pedido de expulsão não deve ser aprovado, apontando resistência interna à medida.

Por meio de sua assessoria de comunicação, Romário informou que não se manifestaria sobre o episódio. 

Caso Antônio Carlos Rodrigues

A última expulsão anunciada pelo PL foi a do deputado Antônio Carlos Rodrigues. Em 31 de julho, o partido informou por nota que o parlamentar teria sido expulso do partido. No entanto, a expulsão ainda não foi efetivada, pois Rodrigues está na fase de apresentação de sua defesa. 

