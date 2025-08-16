Assine
overlay
Início PlatôBr

Após dizer que Hugo e Davi estavam no ‘radar’, Eduardo diz que não fez ameaça

Eduardo Bolsonaro havia dito que Hugo Motta e Davi Alcolumbre poderiam ser vistos como protetores do ‘regime’ por não pautar a anistia

Publicidade
Carregando...
Bruna Lima
Bruna Lima
Repórter
16/08/2025 18:37

compartilhe

Siga no
x
Após dizer que Hugo e Davi estavam no ‘radar’, Eduardo diz que não fez ameaça
Após dizer que Hugo e Davi estavam no ‘radar’, Eduardo diz que não fez ameaça crédito: Platobr Politica

Depois de dizer que Davi Alcolumbre e Hugo Motta estavam “no radar” de Trump para sanções, Eduardo Bolsonaro disse que “não ameaçou” os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputado.

Em entrevista à BBC na última semana, Eduardo disse que caso Motta e Alcolumbre não pautassem a anistia, a Lei Magnitsky poderia ser aplicada contra eles porque os dois estão no radar de Trump.

“Certamente, assim como muitos enxergam o [ex-presidente do Senado] Rodrigo Pacheco (PSD-MG) como uma peça que protegeu esse regime, se no futuro nada for feito, talvez aí a gente tenha também o Alcolumbre e o Hugo Motta figurando nessa posição.

O que eu sei é o seguinte: eles já estão no radar e as autoridades americanas têm uma clara visão do que está acontecendo no Brasil e sabem que, por exemplo, o processo de anistia depende de ser iniciado pela mesa do presidente Hugo Motta”, disse Eduardo à BBC Brasil.

A coluna contou que lideranças do PL advertiram o deputado pelas ameaças devido às consequências no jogo de forças no Congresso Nacional.

Neste sábado, 16, escreveu Eduardo Bolsonaro:

“Não ameacei Hugo Motta e Davi Alcolumbre. […] E como poderia ameaçar se quem aplica sanções — que sim, apoio, — são Donald Trump e Scott Bessent [secretário do Tesouro dos Estados Unidos]”.

Tópicos relacionados:

guilherme-amado

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay