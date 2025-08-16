O impacto nas redes do vídeo fake de orca matando treinadora

Nos últimos dias, um vídeo falso de uma orca atacando uma treinadora inexistente alcançou proporções globais nas redes. Fabricada por inteligência artificial, a narrativa começou na Índia, atravessou a Europa, ganhou corpo nos Estados Unidos e terminou no Brasil, acumulando mais de 225 milhões de interações digitais em apenas três dias.

A personagem central da história, chamada Jessica Radcliffe, nunca existiu. A cena inteira foi criada digitalmente: a orca, a treinadora, os gritos da plateia. Nada era real, mas a comoção foi. Dados da agência especializada em marketing digital Ativaweb mostram que 88% das reações no Facebook, Instagram e TikTok expressaram tristeza ou luto.

O cientista de dados Alek Maracajá, da Ativaweb, lembrou que conteúdos que despertam emoções fortes — mesmo quando falsos — são premiados com alcance. O que importa não é a veracidade, mas a capacidade de manter pessoas clicando, comentando e compartilhando.