Ex-ministro de Bolsonaro abre fogo contra Valdemar por Senado em Pernambuco

Ex-ministro do Turismo de Jair Bolsonaro, Gilson Machado está abrindo fogo contra o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, pelo Senado em Pernambuco. Machado disputa a vaga com o presidente do partido no estado, Anderson Ferreira.

Nesta semana, o ex-ministro sanfoneiro publicou em seu Instagram que Ferreira seria o candidato de Valdemar, e não de Bolsonaro. Ele fez uma enquete sobre quem seus seguidores preferiam para representá-los como candidato ao Senado em 2026.

Machado não descarta deixar o PL para conseguir disputar o Senado por Pernambuco, mas vem dizendo que seguirá as orientações de Bolsonaro.