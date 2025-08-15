Assine
Dia D: Zanin marca sessão de julgamento de Bolsonaro por tentativa de golpe

Sentenças de ex-presidente e aliados vão ser definidas em cinco audiências, a partir de 2 de setembro, no plenário da Primeira Turma do STF

Ricardo Brandt
Repórter
15/08/2025 13:15

Começou a contagem regressiva para o julgamento mais esperado do STF. O ministro Cristiano Zanin reservou cinco dias das sessões da Primeira Turma para o processo de Jair Bolsonaro e de outros sete réus por tentativa de golpe de Estado. 

A sessão que abre o rumoroso julgamento começa na terça-fei2a, 2. Às 9 horas os cinco ministros do colegiado começam a audiência para encerramento da ação penal 2662. Se a acusação da PGR for aceita e mantida em sua totalidade, Bolsonaro pode pegar 49 anos de cadeia.

Zanin é o presidente da Primeira Turma. A decisão foi tomada um dia depois que o relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, comunicar o encerramento da fase de instrução da ação, com pedido para que o caso fosse levado ao colegiado.

A convocação das sessões extraordinárias reservou o dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro. As audiências são iniciadas às 9 horas e terminam ao meio-dia, nos dias 3 e 10. Nos dias 2 e 9, elas começam às 14 horas e encerram às 19h. No dia 12, o início será ao meio-dia.

Tópicos relacionados:

reportagem

