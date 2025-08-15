Livro sobre compra de respiradores da Etiópia vira filme

O livro “A operação secreta Etiópia-Maranhão”, do jornalista Wagner William, será adaptado para o cinema. A produtora Scriptonita Films, conhecida pela série “Bugados”, adquiriu os direitos da obra lançada pela editora Vestígio em 2021.

Vencedor do Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo naquele mesmo ano, a obra narra a operação do governo do Maranhão para conseguir respiradores na China, em meio à pandemia de Covid-19, enquanto enfrentava supostas tentativas de sabotagem por parte do governo federal. A trajetória incluiu uma escala estratégica na Etiópia, que acabou dando nome ao livro.

O trabalho de reportagem detalha bastidores da logística, dificuldades diplomáticas e obstáculos políticos que marcaram a compra dos respiradores.

O resultado, segundo os dados apresentados no livro, foi decisivo: o Maranhão registrou a menor taxa proporcional de mortes por Covid-19 entre os estados brasileiros, alcançando índices comparáveis aos da Alemanha.